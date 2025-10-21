Знаю ли я свой город? Выясним на «Новосибирском диктанте»

«Брат» тотального диктанта «Новосибирский диктант» пройдет 2 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал Управления культуры мэрии Новосибирска.

Предстоящий диктант — это масштабная акция, цель которой — повышение уровня исторической, краеведческой грамотности и распространение знаний о богатом наследии нашего города. Участникам предстоит работа с уникальными текстами, созданными талантливыми новосибирскими литераторами, путешествие по страницам истории родного города, а так же знакомство с творчеством выдающихся деятелей культуры, чьи судьбы неразрывно связаны с Новосибирском.

«Новосибирский диктант» будет проходить в Музее космонавтики в два потока: с 14:00 до 15:30 и с 16:00 до 17:30

12+