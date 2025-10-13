В Новосибирской области появился электронный пропуск для многодетных семей — каким функционалом он обладает?

Многодетные семьи региона смогут бесплатно посещения учреждений культуры. Воспользоваться преференциями можно при условии подтверждения статуса многодетной семьи, в том числе через предъявление «Карты жителя Новосибирской области»

Сервис «Электронный пропуск. Многодетные» в виде QR-кода в «Карте жителя Новосибирской области» позволяет посещать бесплатно Новосибирский художественный музей, Новосибирский государственный краеведческий музей, музей природы Новосибирска, музей связи и техники и другие локации для всей семьи.

«При регистрации в приложении льготная категория подтягивается автоматически, поэтому пользователям не нужно подтверждать статус члена многодетной семьи бумажным удостоверением, достаточно QR-кода в смартфоне», – отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Чтобы начать пользоваться сервисом, членам многодетных семей региона нужно скачать мобильное приложение «Карта жителя Новосибирской области», авторизоваться в нем через Госуслуги. Льгота подтвердится в течение суток, электронный пропуск будет доступен в разделе «Мои сервисы».

Официальное сообщение пресс-службы правительства Новосибирской области