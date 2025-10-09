Сколько дней будут отдыхать новосибирцы в эти зимние праздники?

Жителей Новосибирска ожидают продолжительные каникулы на этот Новый год: они продлятся двенадцать дней — с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года включительно. Об этом заявил глава регионального министерства труда и соцзащиты Антон Котяков.



В ведомстве подчеркнули, что за последние десятилетия в России не было столь длительного зимнего отдыха. Такой график призван поддержать праздничное настроение и сгладить разрывы между рабочими днями и периодами отдыха.



Удлинение каникул стало возможным из‐за переноса выходных: субботние и воскресные дни, 3 и 4 января, были перенесены на 31 декабря и 9 января.



Таким образом новосибирцы получат почти две недели свободного времени, которое можно посвятить полноценному отдыху и общению с родными.