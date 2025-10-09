Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Сколько дней будут отдыхать новосибирцы в эти зимние праздники?

Жителей ждут максимально долгие за последние десятилетия новогодние выходные.

pxhere.com

Жителей Новосибирска ожидают продолжительные каникулы на этот Новый год: они продлятся двенадцать дней — с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года включительно. Об этом заявил глава регионального министерства труда и соцзащиты Антон Котяков.

В ведомстве подчеркнули, что за последние десятилетия в России не было столь длительного зимнего отдыха. Такой график призван поддержать праздничное настроение и сгладить разрывы между рабочими днями и периодами отдыха.

Удлинение каникул стало возможным из‐за переноса выходных: субботние и воскресные дни, 3 и 4 января, были перенесены на 31 декабря и 9 января.

Таким образом новосибирцы получат почти две недели свободного времени, которое можно посвятить полноценному отдыху и общению с родными.

