Пожилые люди смогут бесплатно посещать Новосибирский зоопарк

6 октября в Новосибирском зоопарке стартовала Декада пожилого человека — все, кто достиг пенсионного возраста, могут посещать зоопарк бесплатно. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.



Декада продлится с 6 по 23 октября. На входе нужно показать паспорт, пенсионное удостоверение или пластиковую карту «Социальная карта».



На время прогулки по зоопарку пожилые новосибирцы могут бесплатно взять скандинавские палки в аренду — для этого нужно оформить договор.

Фото: Владимир Габов