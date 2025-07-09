Новосибирские женихи и невесты оформили отношения на Всероссийском свадебном фестивале

В трехдневной программе фестиваля – тематические экскурсии, паблик-токи и лекции, мастер-классы и концерт.
II Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» стартовал 8 июля на площадке Национального центра «Россия» в Москве.
Четыре пары из Новосибирской области принимают участие в масштабном празднике для влюбленных. Всего же II Всероссийский свадебный фестиваль собрал более 200 пар с разных уголков России.
История новых семей началась с незабываемой прогулки на яхтах. Затем праздничное шествие молодоженов в сопровождении родных и близких проследовало на главную площадку – Национальный центр «Россия», где состоялась торжественная регистрация брака. Далее новобрачные приняли участие в церемонии передачи семейного очага, символизирующего крепость отношений, тепло, любовь и уют.
Наши молодожёны представляют регион в специально изготовленных для этого фестиваля свадебных костюмах от Нины Мухлыниной – создательницы Ордынской росписи. Фоном для элементов росписи служит насыщенный голубой цвет. В основе сюжета росписи – орнамент «капельки» и обитатели сибирской флоры и фауны.
«Для нашей пары – большая честь представлять регион на свадебном фестивале в традиционном костюме. Это хорошая традиция, которая позволяет передавать свадебные тенденции, углубиться в свадебное искусство и культуру всех регионов страны», – поделились своими эмоциями от участия в мероприятии одна из пар региона Станислав Порошин и Анастасия Гуляева.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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