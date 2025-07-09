Новосибирские женихи и невесты оформили отношения на Всероссийском свадебном фестивале

II Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» стартовал 8 июля на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Четыре пары из Новосибирской области принимают участие в масштабном празднике для влюбленных. Всего же II Всероссийский свадебный фестиваль собрал более 200 пар с разных уголков России.

История новых семей началась с незабываемой прогулки на яхтах. Затем праздничное шествие молодоженов в сопровождении родных и близких проследовало на главную площадку – Национальный центр «Россия», где состоялась торжественная регистрация брака. Далее новобрачные приняли участие в церемонии передачи семейного очага, символизирующего крепость отношений, тепло, любовь и уют.