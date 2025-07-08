Новосибирская область — в числе регионов-лидеров международной акции «Сад памяти»

В этом году в рамках акции новосибирцы высадили 58 тысяч деревьев.
По информации Федерального агентства лесного хозяйства России, Новосибирская область снова вошла в десятку регионов-лидеров по количеству локаций, в которых были высажены зеленые памятники. С учетом того, что акция проводится в 89 субъектах Российской Федерации, многие из которых отличаются от Новосибирской области повышенной лесистостью, это достойный результат, которого удалось добиться благодаря жителям, администрациям районов и Правительству региона.
«Это очень важная акция, объединяющая сотни тысяч людей. Высаживая деревья, мы улучшаем экологию и уменьшаем наш углеродный след, но не только. Акция «Сад Памяти» позволяет увековечить память о подвиге наших героев, который никого не может оставить равнодушным, это настоящая связь поколений», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
В этом году в Новосибирской области высадили 58 тысяч саженцев в рамках международной акции «Сад памяти». Своих предков почтили более 6,5 тысяч жителей региона. Всего было организовано порядка 200 мероприятий по высадке деревьев в 190 населенных пунктах области. А в прошлом юбилейном пятом сезоне акции в регионе состоялось 197 мероприятий. В них приняли участие более 4,5 тысяч человек, в результате было высажено свыше 137 тысяч деревьев. По количеству проведенных мероприятий наша область вошла в топ-10 регионов, заняв VI место.
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