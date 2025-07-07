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В центре Новосибирска состоится торжественное шествие в честь Дня семьи, любви и верности

Финалом праздника станет просмотр мультфильма «Сказ о Петре и Февронии Муромских».

pxhere.com

8 июля, в День семьи, любви и верности, многодетные семьи Новосибирска и Новосибирской области пройдут торжественной праздничной колонной вокруг площади Ленина.

Шествие за традиционные семейные ценности завершится в Доме актера. Здесь все желающие семьи с детьми смогут поучаствовать в праздничном открытии фотовыставки портретов многодетных женщин Новосибирской области «Когда цветёт душа», организованной в поддержку материнства. Выставка будет работать до 20 июля.

Участников события ждет открытый микрофон, а так же мастер-классы для детей и взрослых. К юным гостям придут сказочные герои, а на протяжении всего мероприятия будет работать фотозона. Завершится праздник семейным просмотром мультфильма «Сказ о Петре и Февронии Муромских».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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