В новосибирском аэропорту Толмачёво открылась фотовыставка «Лица Победы»

Новосибирский государственный художественный музей открыл на площадке Международного аэропорта Толмачёво им. А. И. Покрышкина фотовыставку «Лица Победы», посвященную 80-летию Великой Победы и приуроченную ко Дню памяти и скорби.

В центре внимания выставки – ветераны Великой Отечественной войны. Фотоснимки демонстрируют не просто их лица, а Память и Историю. Основатели проекта и его авторы – известные новосибирские фотохудожники Андрей Лашков и Евгений Иванов.