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В новосибирском аэропорту Толмачёво открылась фотовыставка «Лица Победы»

В объективе фотокамеры – ветераны Великой Отечественной войны.

mk.nso.ru

Новосибирский государственный художественный музей открыл на площадке Международного аэропорта Толмачёво им. А. И. Покрышкина фотовыставку «Лица Победы», посвященную 80-летию Великой Победы и приуроченную ко Дню памяти и скорби.

В центре внимания выставки – ветераны Великой Отечественной войны. Фотоснимки демонстрируют не просто их лица, а Память и Историю. Основатели проекта и его авторы – известные новосибирские фотохудожники Андрей Лашков и Евгений Иванов.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева подчеркнула, что этот проект продолжает серию выставок, которые Художественный музей посвятил 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все, кто увидит выставку, проникнутся патриотической идеей проекта. Екатерина Валентиновна выразила благодарность в адрес Международного аэропорта Толмачёво, с которым НГХМ связывают давние партнерские отношения.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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