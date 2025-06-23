В новосибирском аэропорту Толмачёво открылась фотовыставка «Лица Победы»

В объективе фотокамеры – ветераны Великой Отечественной войны.
Новосибирский государственный художественный музей открыл на площадке Международного аэропорта Толмачёво им. А. И. Покрышкина фотовыставку «Лица Победы», посвященную 80-летию Великой Победы и приуроченную ко Дню памяти и скорби.
В центре внимания выставки – ветераны Великой Отечественной войны. Фотоснимки демонстрируют не просто их лица, а Память и Историю. Основатели проекта и его авторы – известные новосибирские фотохудожники Андрей Лашков и Евгений Иванов.
Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева подчеркнула, что этот проект продолжает серию выставок, которые Художественный музей посвятил 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все, кто увидит выставку, проникнутся патриотической идеей проекта. Екатерина Валентиновна выразила благодарность в адрес Международного аэропорта Толмачёво, с которым НГХМ связывают давние партнерские отношения.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
0+
Комментарии (0)