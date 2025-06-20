22 июня новосибирцы присоединятся к всероссийской акции «Минута молчания»

22 июня во всех регионах страны одновременно состоится Всероссийская акция «Минута молчания», посвящённая памяти жертв Великой Отечественной войны.

В 12.15 по московскому времени во всей России на одну минуту жизнь замрёт: люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века.

Во время проведения акции прервётся вещание на телевидении, радио и кабельных каналах. В эту минуту прекращают работу кассы в торговых центрах, останавливается общественный транспорт и личные автомобили, а на предприятиях, где позволяет технологический процесс, приостанавливается работа.

Приходите 22 июня в 16.15 часов в парки «Центральный», «Михайловская набережная», сквер «Первомайский» и на площадь имени Ленина, чтобы всем вместе почтить память во время минуты молчания и скорби.