Свело ногу? Уносит течение? Новосибирцам объяснили, как вести себя, если тонешь

Любой водоем – это зона повышенной опасности в любое время года. Недооценка опасных факторов и несоблюдение элементарных правил безопасности приводят к несчастным случаям.

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы напоминают о правилах поведения, если вы начали тонуть:

– постарайтесь успокоиться: паника только отнимает силы и самообладание;

– не кричите: с большой вероятностью это не поможет, а только увеличит риск захлебнуться. Рекомендуется перевернуться на спину, сделать глубокий вдох, медленно выдохнуть и повторять это несколько раз – так вода поддержит ваше тело. Если лечь на спину не удаётся, нужно попробовать принять позу «поплавок»: прижать колени к груди, обхватить их руками и сосредоточиться на дыхании;

– если свело ногу, нужно выпрямить её под водой так далеко, как получится, и слегка потянуть за большой палец, чтобы расслабить мышцу;

– если уносит течение, не пытайтесь противостоять ему, а плывите вдоль берега. Когда течение ослабнет, начните двигаться к суше;

– выбравшись на берег, обязательно обратитесь в медицинское учреждение. Вода может попасть в дыхательные пути через нос или рот, вызывая спазмы в голосовых связках, что может привести к их отеку и закрытию. Вода в лёгких может вызвать отёк, препятствующий дыханию (вторичное утопление). Также бывает, что спазмы и отёк возникают без попадания воды (сухое утопление).

При возникновении несчастного случая нужно сообщить об этом в службу спасения по единому телефону 112 или по телефонам:

– ЕДДС 218-00-51;

– МАСС: 218-68-11, 231-06-49.