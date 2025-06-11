Масштабные матримониальные планы: новосибирские пары заключат брак на Всероссийском свадебном фестивале

Две пары влюбленных из Новосибирской области примут участие в одновременной регистрации брака пар со всей России. Волнующее событие состоится в первый день II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» 8 июля на площадке Национального центра «Россия». Масштабный праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

Вадим Федоренчук и Арина Ханго – ровесники, обоим по 22 года. Ребят объединяет активная жизненная позиция и желание развиваться. Вадим работает IT-специалистом, увлекается спортом и музыкой и регулярно принимает участие в волонтерских акциях. Его невеста Арина трудится администратором в Архитектурно-художественной студии и часто посещает различные творческие мероприятия и театральные спектакли. По образованию Арина – учитель начальных классов. Хотя девушка не работает по специальности, она часто организовывает выездные мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста.

29-летний Станислав Порошин – выпускник Сибирского государственного университета водного транспорта и специалист по транспортной логистике. Его самое большое увлечение – спорт. Молодой человек 15 лет занимался большим теннисом, в том числе в школе олимпийского резерва в СК Север. Его невеста Анастасия Гуляева – педагог, она работает в Новосибирском государственном педагогическом лицее им. А.С. Пушкина. Педагогика для девушки – настоящее призвание. Анастасия заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе для педагогов «Сердце отдаю детям» и не раз становилась призером международных педагогических конкурсов на уровне региона.