Масштабные матримониальные планы: новосибирские пары заключат брак на Всероссийском свадебном фестивале

Свадьбу на фестивале в июле сыграют сто семьдесят пар.
Две пары влюбленных из Новосибирской области примут участие в одновременной регистрации брака пар со всей России. Волнующее событие состоится в первый день II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» 8 июля на площадке Национального центра «Россия». Масштабный праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности.
Вадим Федоренчук и Арина Ханго – ровесники, обоим по 22 года. Ребят объединяет активная жизненная позиция и желание развиваться. Вадим работает IT-специалистом, увлекается спортом и музыкой и регулярно принимает участие в волонтерских акциях. Его невеста Арина трудится администратором в Архитектурно-художественной студии и часто посещает различные творческие мероприятия и театральные спектакли. По образованию Арина – учитель начальных классов. Хотя девушка не работает по специальности, она часто организовывает выездные мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста.
29-летний Станислав Порошин – выпускник Сибирского государственного университета водного транспорта и специалист по транспортной логистике. Его самое большое увлечение – спорт. Молодой человек 15 лет занимался большим теннисом, в том числе в школе олимпийского резерва в СК Север. Его невеста Анастасия Гуляева – педагог, она работает в Новосибирском государственном педагогическом лицее им. А.С. Пушкина. Педагогика для девушки – настоящее призвание. Анастасия заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе для педагогов «Сердце отдаю детям» и не раз становилась призером международных педагогических конкурсов на уровне региона.
Свадебный фестиваль начнется с прогулки пар на пассажирских теплоходах по Москве-реке. После этого влюбленные пройдут от причала до входа в Национальный центр «Россия». Главным событием программы станет одновременная регистрация брака. А завершится праздник большим концертом и символической церемонией передачи семейного очага.
Фестиваль продлится до 13 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время своей работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов. Гостей ждут «Ледяные узоры Севера», «Огни южных зорь», «Западный свет» и «Волны Востока». Завершением праздника станет грандиозный гала-концерт.
Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России.
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