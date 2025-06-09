Жители Новосибирской области теперь могут подписать договор с детским садом в электронном виде

В рамках федерального проекта «Государство для людей» и внедрения стандартов клиентоцентричности Новосибирская область реализует проект, не имеющий аналогов в России, – подписание договоров с детскими садами в электронной форме через приложение «Госключ». Сервис внедрен в рамках реализации региональной жизненной ситуации «Дошкольник».

«По поручению первого заместителя губернатора Юрия Петухова в этом году стандарты клиентоцентричности внедряются на уровне муниципалитетов. Для нас важно, чтобы жители сельских территорий могли пользоваться всеми возможностями цифровизации наравне с жителями городов. В марте мы протестировали услугу в Новосибирске. Убедились в ее востребованности и удобстве как для родителей, так и для администраций детских садов. За первый месяц работы было успешно подписано около 2 000 договоров в электронном виде. В мае приступили к масштабированию проекта на районы», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Ранее подписание договора требовало личного посещения детского сада и оформления документов в бумажном виде. Это занимало время и создавало дополнительные неудобства для родителей. Внедрение «Госключа» сократило время оформления с нескольких дней до 15-20 минут. Всё, что нужно для подписания документа онлайн – это смартфон с доступом в интернет. Родителям необходимо установить приложение «Госключ», зарегистрироваться, выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись и в течение суток подписать договор. В образовательных учреждений с внедрением сервиса существенно сокращается бумажный документооборот и ускоряется процедура зачисления детей.

Консультацию по всем услугам жизненной ситуации «Дошкольник» можно получить по номеру 110.