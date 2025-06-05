Осторожно, вода! Новосибирцам рассказали, как вести себя на водоемах

В связи с установившейся жаркой погодой специалисты ожидают высокий уровень ЧП на воде.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска призывают горожан быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
На водоемах запрещается:
- оставлять детей одних;
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купаться в необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, подавать крики ложной тревоги;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;
- купаться при шторме, сильном ветре, других неблагоприятных метеоусловиях;
- преодолевать водоёмы на лодках без спасательных средств.
При возникновении несчастного случая нужно незамедлительно сообщить об этом по номерам:
- 112 (служба спасения);
- 218-00-51 (Единая дежурно-диспетчерская служба);
- 218-68-11, 231-06-49 (Муниципальная аварийно-спасательная служба).
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