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Осторожно, вода! Новосибирцам рассказали, как вести себя на водоемах

В связи с установившейся жаркой погодой специалисты ожидают высокий уровень ЧП на воде.

pxhere.com

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска призывают горожан быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

На водоемах запрещается:

  •  оставлять детей одних;
  •  купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
  •  купаться в необорудованных местах;
  •  заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, подавать крики ложной тревоги;
  •  подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим плавсредствам;
  •  прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  •  купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  •  плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;
  •  купаться при шторме, сильном ветре, других неблагоприятных метеоусловиях;
  •  преодолевать водоёмы на лодках без спасательных средств.


При возникновении несчастного случая нужно незамедлительно сообщить об этом по номерам:

  •  112 (служба спасения);
  •  218-00-51 (Единая дежурно-диспетчерская служба);
  •  218-68-11, 231-06-49 (Муниципальная аварийно-спасательная служба).

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