Осторожно, вода! Новосибирцам рассказали, как вести себя на водоемах

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска призывают горожан быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

На водоемах запрещается:

оставлять детей одних;

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

купаться в необорудованных местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, подавать крики ложной тревоги;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах;

купаться при шторме, сильном ветре, других неблагоприятных метеоусловиях;

преодолевать водоёмы на лодках без спасательных средств.



При возникновении несчастного случая нужно незамедлительно сообщить об этом по номерам: