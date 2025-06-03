Новосибирцев приглашают открыть летний сезон парковой гимнастики в Центральном парке

4 июня в 9.30 в Центральном парке состоится открытие летнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города novo-sibirsk.ru. Занятия будут проходить в трех локациях.

При поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.

Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений. Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.

Сбор участников – у сцены.

Занятия будут проходить все лето:

– каждую среду в 9.30 в Центральном парке;

– каждую среду в 17.30 на аллее на ул. Вертковской (Дом радио);

– каждую пятницу в 11.00 в Первомайском районе, ул. Эйхе, 1 (Дом молодежи).