Новосибирцев приглашают открыть летний сезон парковой гимнастики в Центральном парке

Занятия устраивают на свежем воздухе бесплатно для всех желающих.
4 июня в 9.30 в Центральном парке состоится открытие летнего сезона парковой гимнастики, сообщает официальный сайт города novo-sibirsk.ru. Занятия будут проходить в трех локациях.
При поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска парковую гимнастику проводит автор методики оздоровительной гимнастики и инициатор проекта Владимир Ефремов.
Занятия проходят на свежем воздухе бесплатно для всех желающих, без возрастных ограничений. Разработанная Владимиром Ефремовым система упражнений направлена на профилактику заболеваний позвоночника и суставов, укрепление организма в целом.
Сбор участников – у сцены.
Занятия будут проходить все лето:
– каждую среду в 9.30 в Центральном парке;
– каждую среду в 17.30 на аллее на ул. Вертковской (Дом радио);
– каждую пятницу в 11.00 в Первомайском районе, ул. Эйхе, 1 (Дом молодежи).
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