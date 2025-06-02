Новосибирская область первой в России запустила сервис по розыску пропавших детей с использованием ИИ

Цифровой сервис позволяет гражданину, обратившемуся по номеру 112 с заявлением о пропаже ребенка, загрузить его фотографию. В случае согласия заявителю на мобильный телефон приходит уникальный номер карточки информационного обмена по его обращению и SMS со ссылкой. После загрузки фотография разыскиваемого оперативно поступает в защищенный контур аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для дальнейшей работы по розыску с применением средств биометрической видеоаналитики.

«Это социально значимый сервис, уход детей из семьи, госучреждений – острая проблема. Бдительность в данном вопросе очень важна, чем быстрее законными представителями будет загружена фотография пропавшего ребенка, тем больше шансов у полиции оперативно установить его местонахождение», – отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

По информации Главного управления МВД России по Новосибирской области, за месяц работы сервиса услугой воспользовались 25 граждан. В 22 случаях дети самостоятельно вышли на связь и были возвращены сотрудниками полиции законным представителям. С помощью средств биометрической аналитики сотрудниками полиции были найдены пять детей, их местонахождение обнаружено с помощью камер видеонаблюдения, установленных в метрополитене, на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный», ТЦ «Гранит». Данный цифровой сервис позволяет ускорить процесс обнаружения местоположения пропавших детей.

Также специалисты управления подчеркивают, при пропаже ребенка самое главное не упустить время. По статистике, первые 48 часов после исчезновения являются определяющими.