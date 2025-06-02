В Заельцовском районе Новосибирска открылся подростковый центр «Север»

«Сегодня мы открыли не просто центр, а живое, динамичное пространство, где каждый молодой человек – вне зависимости от его жизненной ситуации – сможет найти место для самореализации, полезного досуга и получения необходимой помощи. Центр станет настоящей опорой, особенно для тех подростков, кто сталкивается с трудностями в жизни и нуждается в особой заботе. Уверен, что такие центры – это не просто локальные точки притяжения, а инвестиции в будущее нашего региона, в формирование сильного, здорового и ответственного поколения», – отметил руководитель департамента молодежной политики региона Василий Носков.