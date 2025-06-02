В Заельцовском районе Новосибирска открылся подростковый центр «Север»

Юные подопечные центра смогут проводить здесь время с пользой и получать необходимую помощь.
«Сегодня мы открыли не просто центр, а живое, динамичное пространство, где каждый молодой человек – вне зависимости от его жизненной ситуации – сможет найти место для самореализации, полезного досуга и получения необходимой помощи. Центр станет настоящей опорой, особенно для тех подростков, кто сталкивается с трудностями в жизни и нуждается в особой заботе. Уверен, что такие центры – это не просто локальные точки притяжения, а инвестиции в будущее нашего региона, в формирование сильного, здорового и ответственного поколения», – отметил руководитель департамента молодежной политики региона Василий Носков.
В числе основных направлений работы центра – создание безопасной среды. Подростковый центр «Север» предлагает подросткам возможность общаться, играть в настольные игры и получать помощь в выполнении домашних заданий в уютных локациях и при участии компетентной команды специалистов. Также здесь будет проводиться работа с уязвимыми группами – подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, им будет предоставляться адресная помощь и поддержка.
Кроме того, здесь ребята смогут заняться соучастным проектированием, когда каждый подросток сможет реализовать свои идеи и инициативы в поддерживающей обстановке, участвуя в совместных проектах и мероприятиях. Важнейшим направлением станет социальная адаптация и интеграция. Центр будет активно вовлекать подростков в социальный театр, трудовые отряды и мероприятия по развитию надпрофессиональных навыков, что поможет им адаптироваться в обществе.
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