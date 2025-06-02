Как в Новосибирске отпраздновали День защиты детей?

Главным праздничным пространством стал Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило.
1 июня зоопарк превратился в единую праздничную локацию, где активность по душе смогли найти для себя и дети, и родители.
На центральной сцене звучали популярные песни в исполнении юных солистов, танцевальные коллективы представили свои лучшие номера, работали локации с творческими мастер-классами для юных художников, для любителей оригами, гостей встречали спортивные и интеллектуальные площадки, а также проводились занятия по медицине и даже по огневой подготовке.
Радостный праздник детства стал ярким началом календарного лета, собрав на одной площадке более 17 тысяч человек.
Кроме того, в Заельцовском парке на станции Спортивной в Новосибирске состоялось торжественное открытие 21-го сезона Детской железной дороги.
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