Как в Новосибирске отпраздновали День защиты детей?

1 июня зоопарк превратился в единую праздничную локацию, где активность по душе смогли найти для себя и дети, и родители.

На центральной сцене звучали популярные песни в исполнении юных солистов, танцевальные коллективы представили свои лучшие номера, работали локации с творческими мастер-классами для юных художников, для любителей оригами, гостей встречали спортивные и интеллектуальные площадки, а также проводились занятия по медицине и даже по огневой подготовке.