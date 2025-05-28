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«Дети вместо цветов»: новосибирцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции

Как помочь больным ребятам, сэкономив на букетах к 1 сентября?

pxhere.com

Новосибирцы смогут участие в масштабной благотворительной акции «Дети вместо цветов», сообщает пресс-служба городской администрации. Эта акция 1 сентября объединит учителей, школьников и родителей со всей России, чтобы помочь больным детям: вместо множества традиционных букетов учителю, дарят один общий букет от класса, а сэкономленные средства направляют через благотворительный фонд «Алёша» на лечение нуждающихся детей

Чтобы принять участие, родительский комитет обсуждает с классом возможность участия, собирает добровольные пожертвования от родителей часть средств пойдет на букет для учителя, остальное — на срочное лечение ребенка

Все пожертвования можно проверить на благотворительного фонда «Алёша»  « в разделе «Поступления»

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

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