Как в Новосибирской области поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья и их семьи?

Замгубернатора региона Константин Хальзов ознакомился с работой Обского психоневрологического интерната и обсудил с его руководством планы дальнейшего развития. Обской психоневрологический интернат – крупнейшее стационарное учреждение Новосибирской области, в котором на социальном обслуживании находится 680 человек пожилого возраста, инвалидов, имеющих ментальные расстройства здоровья. В 2024 году заработало дополнительное отделение интерната в Краснозерском районе, где реализуется проект сопровождаемого проживания.

В настоящее время завершаются работы по запуску нового отделения пятидневного пребывания, в котором людям с ментальными расстройствами здоровья специалисты будут оказывать социальные услуги в течение рабочей недели, а на выходных они будут возвращаться в привычную для себя домашнюю обстановку. Это дает возможность родственникам трудоустроиться, оперативно решать бытовые вопросы.