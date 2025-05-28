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Общество

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Как в Новосибирской области поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья и их семьи?

Замгубернатора Константин Хальзов подчеркнул, что наш регион ставит перед собой амбициозные цели по созданию комфортной среды для всех жителей, в первую очередь для тех, кто нуждается в особой защите.

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Замгубернатора региона Константин Хальзов ознакомился с работой Обского психоневрологического интерната и обсудил с его руководством планы дальнейшего развития. Обской психоневрологический интернат – крупнейшее стационарное учреждение Новосибирской области, в котором на социальном обслуживании находится 680 человек пожилого возраста, инвалидов, имеющих ментальные расстройства здоровья. В 2024 году заработало дополнительное отделение интерната в Краснозерском районе, где реализуется проект сопровождаемого проживания.

В настоящее время завершаются работы по запуску нового отделения пятидневного пребывания, в котором людям с ментальными расстройствами здоровья специалисты будут оказывать социальные услуги в течение рабочей недели, а на выходных они будут возвращаться в привычную для себя домашнюю обстановку. Это дает возможность родственникам трудоустроиться, оперативно решать бытовые вопросы.

nso.ru
nso.ru

Константин Хальзов подчеркнул востребованность таких учреждений для региона и выразил уверенность в продолжении активной работы по повышению уровня социального защиты и интеграции людей  с инвалидностью в общество. «Наш регион ставит перед собой амбициозные цели по созданию комфортной среды для всех категорий граждан, особенно для тех, кто нуждается в особой защите государства. Сегодня мы видим реальные успехи в развитии региональной системы социальной реабилитации и адаптации людей с ментальными расстройствами здоровья, которые мы готовы тиражировать как на территории Новосибирской области, так и делиться эффективными кейсами с другими субъектами Российской Федерации, – отметил заместитель губернатора. – Важно продолжать поддерживать инициативы, направленные на развитие инклюзивных практик и технологий».

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