От Камчатки до Египта: где новосибирские студотдряды будут трудиться этим летом?

Летом 2025 года более 4 тысяч молодых людей будут работать в Новосибирской области и в других регионах России. Бойцы Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов будут трудиться в том числе на знаковых всероссийских проектах. Студенческие стройотряды станут участниками Международного трудового проекта «АЭС «Аккую» (Турецкая Республика), Международного трудового проекта «ДЮНА» АЭС Эль-Дабаа (Египет), Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом» (Челябинская область) и многих других.

Бойцы педагогических отрядов будут работать в лагерях региона, регионов СФО, а также в рамках Всероссийских студенческих педагогических отрядов. Сельскохозяйственные отряды будут трудиться на территории Новосибирской области, а также принимать участие во Всероссийском сельскохозяйственном трудовом проекте «Агроном-Сад» (Липецкая область).