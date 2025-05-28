От Камчатки до Египта: где новосибирские студотдряды будут трудиться этим летом?

«Профессиональный диапазон» наших студентов впечатляет не меньше географического размаха — от энергетики до медицины.
Более 4 тысяч новосибирских бойцов студенческих отрядов будут работать в летнем сезоне-2025. В открытии третьего трудового семестра Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов с приветственным словом к собравшимся выступила замруководителя департамента молодежной политики региона Светлана Королькова. «Сегодня мы дали старт третьему трудовому семестру – событию огромного и значимого масштаба! Наши студенческие отряды представлены во множестве проектов – от энергетики до медицины, от сельскохозяйственного труда до работы на всемирно известных стройках. Этот бесценный опыт станет отличным стартом в профессиональной карьере для каждого из ребят, и мы с нетерпением ждем результаты их работы!» — отметила она.
Летом 2025 года более 4 тысяч молодых людей будут работать в Новосибирской области и в других регионах России. Бойцы Новосибирского регионального штаба студенческих отрядов будут трудиться в том числе на знаковых всероссийских проектах. Студенческие стройотряды станут участниками Международного трудового проекта «АЭС «Аккую» (Турецкая Республика), Международного трудового проекта «ДЮНА» АЭС Эль-Дабаа (Египет), Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом» (Челябинская область) и многих других.
Бойцы педагогических отрядов будут работать в лагерях региона, регионов СФО, а также в рамках Всероссийских студенческих педагогических отрядов. Сельскохозяйственные отряды будут трудиться на территории Новосибирской области, а также принимать участие во Всероссийском сельскохозяйственном трудовом проекте «Агроном-Сад» (Липецкая область).
Бойцы студенческих сервисных отрядов будут осуществлять сервисное обслуживание на следующих проектах: Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд «Метрополь» (Краснодарский край), Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд «Взлетная полоса» (Ленинградская область). Медицинские отряды Новосибирской области будут оказывать медицинские услуги населению в муниципальных учреждениях здравоохранения. В 2025 году с июля по август на территории города Новосибирск будет организован Всероссийский медицинский отряд «Академия», в котором примут участие бойцы из не менее 10 регионов РФ общим количеством 200 человек. Студенческий путинный отряд будет трудиться в составе Всероссийского сводного студенческого отряда «Край света» (Камчатского края), в их обязанности будет входить обработка рыбы.
Бойцы отрядов энергетиков формируются на базе Новосибирского государственного технического университета и работают в крупнейших энергетических предприятиях Новосибирской области (АО «РЭС», ООО НФ «СГК»).
Комментарии (0)