Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о начале сезона детского отдыха

В Новосибирске начался сезон детского отдыха. Первый заезд принял лагерь «Сказка» — 60 ребят уже отправились на каникулы. Всего этим летом почти 38 тысяч школьников проведут время в лагерях — как загородных, так и с дневным пребыванием на базе школ. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Максим Кудрявцев.

В городе будет работать 200 пришкольных лагерей. отмечает мэр. Для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены льготные путевки и двухразовое питание. Остальные категории отдыхают с 50-процентной поддержкой из бюджета.

Загородные смены также востребованы — там отдохнут более 12 тысяч ребят. «Почти 4 тысячи из них отправятся по субсидированным путевкам, в том числе дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и дети из семей участников СВО — их отдых полностью оплачен за счёт областного бюджета, — сообщал глава города. — К лету готовились заранее: обновляли материально-техническую базу, подбирали педагогов и вожатых, продумывали программы. На организацию оздоровительной кампании из городского бюджета направлено более 100 миллионов рублей. Очень важно, чтобы у каждого ребёнка было тёплое, безопасное и запоминающееся лето.