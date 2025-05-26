Семейные фестивали, флешмобы и концерты: в Новосибирской области стартует Неделя детства

В преддверии Дня защиты детей с 26 мая по 1 июня в Новосибирской области пройдет Неделя детства. Программа праздничных мероприятий была представлена на пресс-конференции.

В этом году проведение международного дня защиты детей запланировано на территории Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило, что стало уже доброй традицией региона. Мероприятие пройдет 1 июня с 11 до 16 часов и подарит незабываемые впечатления как для детей, так и для взрослых.

Для ребят и взрослых подготовлена большая концертная программа, включая выступления семейных ансамблей, а также множество активностей: творческие мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования и турниры, танцевальные флешмобы, викторины, семейные фестивали и выставки рисунков. Всего в Новосибирской области пройдет порядка 700 мероприятий. Кроме того, запланированы дни открытых дверей в социальных учреждениях, где дети смогут познакомиться с работой организаций и принять участие в различных мероприятиях.

«Неделя детства – важное событие для каждого ребенка нашего региона. Мы делаем акцент на совместном семейном отдыхе, когда все вместе участвуют в веселых мероприятиях, творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Это отличная возможность для укрепления внутрисемейных связей и формирования новых традиций совместного отдыха», – отметила заместитель министра труда и социального развития региона Евгения Марущак.

Также в ходе пресс-конференции заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин рассказал о готовности образовательных организаций к открытию лагерей с дневным пребыванием детей в летний период. «Перед нами стоит задача обеспечить максимальный охват детей всеми видами отдыха и оздоровления. Самым массовым и доступным видом отдыха остаются лагеря с дневным пребыванием. К открытию в этом году планируется 948 лагерей дневного пребывания. Традиционно наибольшее количество площадок – 935 – будут работать на базе школ и учреждений дополнительного образования, 8 – в организациях социального обслуживания населения и 5 – на базе учреждений культуры. Охват отдыхом в лагерях дневного пребывания составит более 70 тысяч детей», – сообщил Владимир Щукин.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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