В Нарымском сквере Новосибирска зажгли свечи в честь Международного дня пропавших детей

25 мая волонтеры «ЛизаАлерт» зажгли свечи в Нарымском сквере в честь Дня пропавших детей. Многие семьи продолжают искать, надеясь на чудо, и этот день напоминает обществу о том, что за каждым исчезновением стоит история, полная страха и страданий. Международный день пропавших детей подчеркивает важность активного участия общества в решении этой проблемы. Он призывает не оставаться равнодушными к страданиям других.

Значительный вклад в поиск без вести пропавших людей, в том числе детей, вносит добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». В 2024 году добровольцы «ЛизаАлерт» в Новосибирске нашли 204 ребенка, установили личности и нашли родителей 12 детей.

25 мая отряд «ЛизаАлерт» в целях профилактики пропажи подготовил для детей и их родителей в Нарымском сквере особое мероприятие. На нем инструкторы школы «ЛизаАлерт» рассказали, как не потеряться в городе и в лесу. Вечером собравшиеся зажгли свечи, символизирующие маленькие маяки, в надежде на скорейшее возвращение всех потерявшихся детей.