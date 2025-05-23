Новосибирск принял Всероссийскую эстафету в поддержку донорства костного мозга

Эстафета объединит почти сто городов страны, Новосибирск стал тридцать седьмым городом масштабного забега.
Замгубернатора Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что каждый новый человек, вступивший в регистр дарит надежду пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями. Он отметил, что цель марафона – максимальному числу людей рассказать о том, что чем больше будет в Федеральном регистре жителей России, тем больше шансов у тех детей, взрослых, которые находятся сегодня в клиниках, в трансплантационных центрах, получить возможность пересадки и, соответственно, получить жизнь.
На дистанцию 2 000 метров на Михайловской набережной вышли: донор гемопоэтических стволовых клеток Станислав Ермалаев, 15-летний Максим Андронов, которому спасла жизнь трансплантация костного мозга. А также врачи, спортсмены, представители органов власти и общественных организаций, студенты, волонтеры.
Специально для эстафеты изготовили факел – символ надежды. Одним из факелоносцев стал олимпийский чемпион Виктор Маркин. Правительство Новосибирской области кроме Константина Хальзова представляли министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий, министр спорта Сергей Ахапов и министр цифрового развития Сергей Цукарь.
Амбассадор донорства костного мозга в России Артем Алискеров сам победил острый лимфобластный лейкоз благодаря пересадке костного мозга. Он напомнил, что заявка на вступление в регистр – огромная ответственность. «На данном, на первом этапе, когда вы сдаёте 3 мл крови, вас только внесут в потенциальные доноры. Когда вам позвонят, очень важно сказать снова «да», потому что вам могут позвонить через год, два, три, пять, десять, могут вообще никогда не позвонить, так как ваш близнец по крови по статистике – 1 из 10 000 человек. Но, в случае вот этого важного звонка, вы должны понимать, что на конце провода человеческая жизнь, и кому-то без вашей помощи осталось жить буквально несколько недель».
На Михайловской набережной работал передвижной медицинский комплекс, где желающие могли подать заявку на вступление в регистр потенциальных доноров костного мозга. Одним из 80 добровольцев стал Сергей Цукарь.
Акция организована ФМБА России совместно с Благотворительным фондом «Импакт» и Фондом поддержки социальных инициатив «Огонь жизни».
Если вы не смогли принять участие в акции, вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно в любой момент в Новосибирском клиническом центре крови. Требования такие же, как к донорам крови, ограничения по возрасту – 18-35 лет.
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