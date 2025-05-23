Новосибирск принял Всероссийскую эстафету в поддержку донорства костного мозга

Амбассадор донорства костного мозга в России Артем Алискеров сам победил острый лимфобластный лейкоз благодаря пересадке костного мозга. Он напомнил, что заявка на вступление в регистр – огромная ответственность. «На данном, на первом этапе, когда вы сдаёте 3 мл крови, вас только внесут в потенциальные доноры. Когда вам позвонят, очень важно сказать снова «да», потому что вам могут позвонить через год, два, три, пять, десять, могут вообще никогда не позвонить, так как ваш близнец по крови по статистике – 1 из 10 000 человек. Но, в случае вот этого важного звонка, вы должны понимать, что на конце провода человеческая жизнь, и кому-то без вашей помощи осталось жить буквально несколько недель».