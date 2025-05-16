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«Марафон рек и парков»: новосибирцев приглашают на субботник в парке «Арена»

Помимо уборки территории, у «Сибирь-Арены» организуют мастер-классы, пикник и полевую кухню.

мэрия Новосибирска

17 мая в парке «Арена» состоится традиционный субботник «Марафон рек и парков», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Горожан приглашают очистить от мусора лес и прибрежную зону.

Субботник проводится по инициативе ПАО «СберБанк». Участников полезного ивента ждет зарядка, командное соревнование по уборке территории, мастер-классы, пикник и полевая кухня

С собой рекомендуется взять удобную одежду и обувь по погоде.

«Марафон рек и парков» стартует в 11:00 в парке «Арена» по адресу: ул. Немировича-Данченко, 162Б.

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