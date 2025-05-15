Ростислав Заблоцкий: «Дети никогда не должны оставаться одни в комнате с открытым окном даже на секунду — у ваших ангелов нет крыльев»

С наступлением теплого сезона, к сожалению, растет детский травматизм. И одна из самых больших опасностей подстерегает ребенка не на улице и не на природе, а дома. В прошлом году, по данным Медицинского информационно-аналитического центра, в Новосибирской области погибли по причине падений из зданий, то есть из окон, с балконов или лоджий три ребенка в возрасте до пяти лет включительно. Один из них в мае. По этой же причине пациентами только Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Новосибирска в 2024 году стали ещё четверо несовершеннолетних, все они были спасены.

«Такие несчастные случаи в этом году ещё не регистрировались, и очень хочется, чтобы их не было. Обращаюсь к родителям маленьких детей: не оставляйте малышей без присмотра, будьте начеку и загодя примите меры, чтобы ваши дети росли в безопасности, – призывает министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий. – В доме, где живёт маленький ребёнок, на окна нужно устанавливать специальную защиту. То же следует сделать с дверями балконов и лоджий. Расставляйте мебель так, чтобы маленький ребёнок не мог по ней залезть на подоконник. Дети любознательны, часто не боятся высоты и не осознают опасности. Запрещайте им забираться на подоконники, выходить на балкон без вас. Постоянно говорите об этом, но и сами сделайте всё возможное, чтобы не случилось трагедии».