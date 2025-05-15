Ростислав Заблоцкий: «Дети никогда не должны оставаться одни в комнате с открытым окном даже на секунду — у ваших ангелов нет крыльев»

«В доме, где живет маленький ребенок, на окна нужно устанавливать специальную защиту», — подчеркивает глава минздрава Новосибирской области.
С наступлением теплого сезона, к сожалению, растет детский травматизм. И одна из самых больших опасностей подстерегает ребенка не на улице и не на природе, а дома. В прошлом году, по данным Медицинского информационно-аналитического центра, в Новосибирской области погибли по причине падений из зданий, то есть из окон, с балконов или лоджий три ребенка в возрасте до пяти лет включительно. Один из них в мае. По этой же причине пациентами только Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Новосибирска в 2024 году стали ещё четверо несовершеннолетних, все они были спасены.
«Такие несчастные случаи в этом году ещё не регистрировались, и очень хочется, чтобы их не было. Обращаюсь к родителям маленьких детей: не оставляйте малышей без присмотра, будьте начеку и загодя примите меры, чтобы ваши дети росли в безопасности, – призывает министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий. – В доме, где живёт маленький ребёнок, на окна нужно устанавливать специальную защиту. То же следует сделать с дверями балконов и лоджий. Расставляйте мебель так, чтобы маленький ребёнок не мог по ней залезть на подоконник. Дети любознательны, часто не боятся высоты и не осознают опасности. Запрещайте им забираться на подоконники, выходить на балкон без вас. Постоянно говорите об этом, но и сами сделайте всё возможное, чтобы не случилось трагедии».
Министр напомнил, что москитные сетки не защищают от падения. Некоторые специалисты вообще не рекомендуют их устанавливать без дополнительного оснащения окна, например, решеткой, так как сетка создаёт иллюзию закрытого окна и ребёнок опирается на неё.
Причиной серьезных травм может быть падение и с относительно небольшой высоты первого этажа. Еще важный совет – нужно крепко держать маленького ребенка, показывая ему что-то за окном или стоя на балконе.
«Дети никогда не должны оставаться одни в комнате с открытым окном даже на секунду — у ваших ангелов нет крыльев», — подчеркивает Ростислав Заблоцкий.
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