«Помоги делом!»: новосибирцев приглашают сдать кровь 15 мая

15 мая с 10.00 до 12.00 на площади Ленина состоится городская добровольческая акция «Помоги делом!». Мероприятие посвящается празднованию Международного дня семьи. Об этом пишет пресс-служба мэрии Новосибирска.

Акция «Помоги делом!» организована Новосибирской ассоциацией детских объединений при поддержке управления молодежной политики и «Новосибирского клинического центра крови».

Сдать кровь может любой гражданин России старше 18 лет с массой тела не менее 50 кг. Все доноры получат подарок от фабрики натурального мороженого «Купино» и браслет «Спасибо, донор!».

На мероприятии будет работать Школа ответственных доноров, чтобы вступить в её ряды, наставникам нужно с мая по октябрь 2025 года привлечь для участия в акции «Помоги делом!» не менее двух первичных доноров в возрасте от 18 до 30 лет, которые сдадут кровь трижды в указанные даты.

Организаторы акции предупреждают, что с вечера до дня сдачи крови донорам нельзя есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты и яйца. Утром нужно легко позавтракать хлебом, сухарями, сушками, отварными крупами и макаронами на воде без масла. Среди напитков лучше выбрать сладкий чай, соки, морсы, компоты, минеральную воду. Натощак сдавать кровь не нужно.

Место проведения акции: площадь им. Ленина (напротив скульптурной композиции, посвященной В. И. Ленину).