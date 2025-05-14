«Каникулы в семьях горожан»: в летнее время новосибирцы смогут принять в свою семью детей-сирот

С 1 июня в Новосибирске начнётся акция «Каникулы в семьях горожан». Новосибирцы на лето могут временно принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для подготовки принимающих родителей работает телефон горячей линии +7 (383) 227-44-04.

Городская социальная акция проводится с целью помочь детям, по разным причинам утратившим семью, обрести близких людей, получить опыт общения со взрослыми и сверстниками, познакомиться с семейными традициями и ценностями, получить яркие, позитивные впечатления от участия в семейном отдыхе.

Детей в семьи горожан передают временно, на срок не более трёх месяцев. При выборе семьи и срока пребывания в ней, учитывают мнение самого воспитанника. Благодаря такому формату сироты ощущают заботу и поддержку, обретают наставников и возможные приёмные семьи.

Чтобы стать участниками акции и сделать каникулы сирот семейными, новосибирцы должны предоставить в орган опеки и попечительства по месту своего жительства копию паспорта, справку об отсутствии заболеваний или медицинское заключение. После проверки жилищных условий на два года выдаётся заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью.

Подробную информацию об условиях временного принятия ребенка в семью можно узнать по телефону горячей линии управления по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии города Новосибирска: +7 (383) 227-44-04 (в рабочие дни с 09.00 до 18.00; в вечерние и ночные часы с 18.00 до 09.00, а также в выходные дни работает автоответчик) и в территориальных отделах опеки и попечительства города Новосибирска.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru