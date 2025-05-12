Новосибирцы высадили молодые ели у здания «Сибирь – Арены» в рамках акции «Сад Памяти»

На протяжении последних двух лет Новосибирская область входит в топ-10 регионов-участников международной акции.
Ежегодно участники акции «Сад Памяти» высаживают в России и за рубежом 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Новосибирская область является активным участником акции и на протяжении последних двух лет входит в топ-10 регионов-участников.
Участники центрального регионального мероприятия акции «Сад Памяти» высадили аллею памяти из 80 молодых елей, выращенных в питомнике Бердского лесхоза, по периметру здания новой многофункциональной ледовой арены в Новосибирске в честь 80-летия Великой Победы.
«Очень важная акция, такие мероприятия пройдут во всех субъектах нашей страны. Высаживая деревья, мы, конечно, улучшаем экологию и уменьшаем наш углеродный след, но не только. Акция «Сад Памяти» – это связь с нашими предками, дедами, прадедами, которые защищали нашу Родину, — отметил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. — Это память о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в мирных, благоприятных условиях».
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