Новосибирск массово споет «Катюшу» 5 мая

5 мая в Новосибирске состоится акция «Двор поет Катюшу». На дворовых площадках для жителей города будут организованы музыкально-поэтические программы. Финал каждой программы – совместное исполнение песни «Катюша».

В акции примут участие студенческие коллективы новосибирских вузов: Театрального института; Университета экономики и управления; НГТУ НЭТИ, Аграрного университета, НГПУ, Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Центра культуры учащейся молодежи.