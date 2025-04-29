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Новосибирск массово споет «Катюшу» 5 мая

В следующий понедельник в городе состоится акция «Двор поет Катюшу».

pxhere.com

5 мая в Новосибирске состоится акция «Двор поет Катюшу». На дворовых площадках для жителей города будут организованы музыкально-поэтические программы. Финал каждой программы – совместное исполнение песни «Катюша».

В акции примут участие студенческие коллективы новосибирских вузов: Театрального института; Университета экономики и управления; НГТУ НЭТИ, Аграрного университета, НГПУ, Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Центра культуры учащейся молодежи.

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