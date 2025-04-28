Более 123 тысяч новосибирских школьников отдохнут в лагерях на летних каникулах

Как рассказала заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак, в регионе идет активная подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня. Организациями отдыха сформированы графики заездов детей, заключаются договоры на акарицидную обработку территорий, на поставку продуктов питания. Формируется кадровый состав, привлекаются профильные специалисты, проводится обучение вожатых и подбор медицинского персонала. Особое внимание уделяется антитеррористической безопасности.

Планируемое количество организаций отдыха детей, которые будут работать в период летней оздоровительной кампании – 1015 организаций, в том числе 56 стационарных загородных лагеря, 11 детских палаточных лагерей и 948 лагерей с дневным пребыванием детей. Наряду с традиционными заездами в лагерях проводят и профильные смены: театральные, художественные, краеведческие, туристические, экологические, спортивные, технические т.д. В этом году участниками порядка 80 профильных смен станут более 7 тысяч ребят. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Запланирован отдых детей и за пределами региона во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена» и Международном детском центре «Артек». Бесплатные путевки в эти центры предоставляются детям, достигшим успехов в общественной деятельности, учебе, а также победителям соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов. Ознакомиться с подробной программой можно на их официальных сайтах.

Подать заявление на путевку в лагерь можно на портале Госуслуг, получить путевку – в центрах социальной поддержки населения по месту жительства. Напомним, что при выборе лагеря родителям необходимо проверить наличие организации в реестре лагерей, что будет являться гарантией безопасного и содержательного отдыха ребенка.