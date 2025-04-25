Сотни волонтеров помогают новосибирцам выбрать объекты благоустройства для следующего года

«Голосование стартовало 21 апреля, в настоящее время проголосовало уже 30 тысяч жителей региона. Призываю граждан активнее принимать участие в голосовании, чтобы улучшить благоустройство наших городов и поселков», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.



Как сообщила куратор волонтёрского сопровождения голосования Екатерина Алымова, уже 600 человек в 24 городах и поселках региона зарегистрировались волонтерами для помощи в организации голосования и их набор продолжается. Волонтером голосования может стать любой гражданин старше 14 лет зарегистрировавшись на платформе добро.рф. Волонтеры будут наглядно рассказывать гражданам о голосовании с помощью специального мобильного приложения. Они будут работать в общественных местах и образовательных учреждениях. Волонтеров обеспечат информационными материалами, также планируется персональное поощрение волонтеров.