Сотни волонтеров помогают новосибирцам выбрать объекты благоустройства для следующего года

Принять участие в голосовании, которое будет продолжаться до 12 июня, может любой житель региона старше 14 лет.
«Голосование стартовало 21 апреля, в настоящее время проголосовало уже 30 тысяч жителей региона. Призываю граждан активнее принимать участие в голосовании, чтобы улучшить благоустройство наших городов и поселков», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.
Как сообщила куратор волонтёрского сопровождения голосования Екатерина Алымова, уже 600 человек в 24 городах и поселках региона зарегистрировались волонтерами для помощи в организации голосования и их набор продолжается. Волонтером голосования может стать любой гражданин старше 14 лет зарегистрировавшись на платформе добро.рф. Волонтеры будут наглядно рассказывать гражданам о голосовании с помощью специального мобильного приложения. Они будут работать в общественных местах и образовательных учреждениях. Волонтеров обеспечат информационными материалами, также планируется персональное поощрение волонтеров.
Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» проходит с 21 апреля по 12 июня на платформе Госуслуги.
Принять участие в голосовании может любой житель региона старше 14 лет. Для голосования в Новосибирской области предложены 65 объектов в 24 городах и районных центрах. Проекты – победители голосования будут благоустроены в следующем году за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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