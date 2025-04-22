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«Диктант Победы» в Новосибирской области проведут на рекордных 750 площадках

Главной локацией в нашем регионе станет Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС.

nso.ru

25 апреля жители Новосибирской области в седьмой раз присоединятся к масштабной международной акции «Диктант Победы». В этом году проверить знания о Великой Отечественной войне можно будет на рекордных 750 площадках региона. С каждым годом акция набирает популярность: в 2024 году в ней участвовали почти 24 тысячи жителей области.

Центральной площадкой акции станет Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. Найти ближайшее место проведения можно на официальном сайте Диктанта. Участие открыто для всех желающих независимо от возраста и гражданства. Для тех, кто не сможет присутствовать очно, на том же сайте предусмотрена онлайн-версия, которая будет доступна с 12:00 по московскому времени.

Узнать свои результаты участники смогут в личном кабинете на сайте диктанта, введя полученный при регистрации номер. Все написавшие диктант получат электронные дипломы, а лучших ждут ценные призы. Победители федерального уровня получат уникальную возможность присутствовать на Параде Победы в Москве, а абитуриенты – дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

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