Новосибирцы помогут привести в порядок территорию будущего парка «Чемской берег» в рамках общегородского субботника

«Чемской берег» – один из ключевых объектов благоустройства этого года в Новосибирске. По итогам всероссийского голосования-2024 за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проект занял первое место. В голосовании участвовало более 200 тысяч новосибирцев, идею создания набережной на улице Саввы Кожевникова в Кировском районе поддержали 64 тысячи горожан. С этого года голосование по выбору общественных территорий для благоустройства поддерживает национальный проект «Инфраструктура для жизни».

К строительству парка «Чемской берег» планируется приступить уже в этом году. В настоящее время проводятся процедуры по выбору подрядной организации, которая будет проводить работы по благоустройству. Стоимость проекта составляет 248,5 млн рублей. Строительство рассчитано на два года, завершить основные работы планируется в 2025 году. На территории вдоль Оби обустроят двухуровневую зону отдыха. Предусмотрены смотровые площадки, прогулочная зона, обустройство детских и спортивных площадок, площадки для выгула собак.

В субботнике на территории будущего парка примет участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Субботник пройдет 19 апреля, начало в 9.45, место сбора — ул. Саввы Кожевникова, 13.