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В Новосибирской области завершился фестиваль «Российская студенческая весна»

В этом году на фестивале было представлено рекордное количество творческих номеров — почти тысяча.

В Новосибирской области при поддержке правительства региона с 17 марта по 17 апреля 2025 года проходил XXX фестиваль «Российская студенческая весна». 17 апреля состоялся гала-концерт для студентов вузов, на котором были представлены лучшие творческие номера, объявлены победители и призеры регионального этапа и абсолютные победители – обладатели переходящего кубка в 2025 году.

Концерт открыла заместитель губернатора Валентина Дудникова. «Благодаря талантливым участникам, поддержке, работе оргкомитета и всем тем, кто присутствует в зале, мы создаем неповторимую атмосферу, создаём место, пространство, где открываются и зажигаются новые звёзды, рождаются новые таланты. Мы делаем шаг в будущее, появляется поколение, которое ведёт нас, ведёт Сибирь, ведёт Россию в светлое будущее. Я вам желаю ничего не бояться, брать любые высоты и барьеры. Всем удачи и успехов», – поприветствовала участников замгубернатора. 

«Российская студенческая весна» – это единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Программа на федеральном уровне реализуется с 1992 года и включает в себя 80 региональных, 10 всероссийских и четыре международных мероприятия. 

В 2025 году в фестивале принимают участие 60 образовательных организаций региона, было представлено рекордное количество номеров –  985. Фестиваль включал несколько этапов и конкурсные отборы, которые проходили по следующим направлениям: «Концертные программы», «Театральное», «Танцевальное», «Вокальное», «Инструментальное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт» и новое направление «ВИА». 

Завершением фестиваля стали два гала-концерта: для студентов профессиональных образовательных организаций и для студентов образовательных организаций высшего образования.

По итогам регионального фестиваля будут сформированы делегации от Новосибирской области, которые представят регион на XXXIII Всероссийском этапе фестиваля в Казани для образовательных организаций высшего образования и на Всероссийском фестивале для обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

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