В Новосибирской области завершился фестиваль «Российская студенческая весна»

В Новосибирской области при поддержке правительства региона с 17 марта по 17 апреля 2025 года проходил XXX фестиваль «Российская студенческая весна». 17 апреля состоялся гала-концерт для студентов вузов, на котором были представлены лучшие творческие номера, объявлены победители и призеры регионального этапа и абсолютные победители – обладатели переходящего кубка в 2025 году.

Концерт открыла заместитель губернатора Валентина Дудникова. «Благодаря талантливым участникам, поддержке, работе оргкомитета и всем тем, кто присутствует в зале, мы создаем неповторимую атмосферу, создаём место, пространство, где открываются и зажигаются новые звёзды, рождаются новые таланты. Мы делаем шаг в будущее, появляется поколение, которое ведёт нас, ведёт Сибирь, ведёт Россию в светлое будущее. Я вам желаю ничего не бояться, брать любые высоты и барьеры. Всем удачи и успехов», – поприветствовала участников замгубернатора.