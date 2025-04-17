«Спасти жизнь незнакомого человека»: в Новосибирской области наградили почетных доноров

Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 донаций крови или 60 донаций плазмы.
Новосибирская область участвует во всероссийской Неделе популяризации донорства крови и костного мозга. Накануне Национального дня донора, который в России отмечают 20 апреля, по всей стране медики напоминают о том, что донорство крови – доступная многим возможность спасти чью-то жизнь. 16 апреля в Новосибирском клиническом центре крови к акции присоединились заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, его заместитель Лада Шалыгина, главный врач больницы № 34, депутат областного заксобрания Ярослав Фролов и Сергей Цукарь, министр цифрового развития Новосибирской области – кадровый донор.
Ростислав Заблоцкий рассказал, что сдает кровь впервые после многолетнего перерыва – в пункте переливания был последний раз в студенчестве: «Я решил своим примером показать, как это важно для пациентов, когда есть люди, готовые поделиться своей кровью, чтобы спасти жизнь незнакомого человека. И для врачей – знать, что таких людей достаточно, что есть запас, есть уверенность в том, что помощь будет оказана вовремя».
Для Константина Хальзова эта донация – знаковая, заместитель губернатора сдавал кровь более 40 раз. «Я в 2006 году пришел в службу крови и с этого момента стал донором. По сути, 19 лет потребовалось, чтобы дойти до количества донаций, необходимого для звания почётного донора России», – отметил замгубернатора.
Звание «Почетный донор России» можно получить после 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. Звание «Почетный донор Новосибирской области» появилось в регионе два года назад. Им отмечают тех, кто продолжает сдавать компоненты крови уже после того, как станет «Почетным донором России». Региональный почетный знак получают те, кто сдал кровь 60 раз либо и кровь, и плазму в общей сложности от 80 до 100 раз, причем кровь — не меньше 40 раз из общего количества донаций. Например, Максим Фомин, которому сегодня вручили знак «Почетный донор Новосибирской области», совершил 153 донации.
Всего нагрудные знаки в торжественной обстановке получили 20 жителей региона: шестеро – федеральную награду, четырнадцати донорам вручили региональную. Константин Хальзов поблагодарил каждого за ответственность и неравнодушие. «Именно кадровые доноры, те, кто постоянно приходят на донорские пункты, особенно важны. Вы – те люди, которые дают врачам уверенность в количестве и качестве крови. Вы сдаете частицу себя и таким образом спасаете чьи-то жизни. Хочу сказать, что каждая донация – это, обычно, четыре компонента крови, соответственно, четырём различным людям они продлят жизнь минимум на сутки. И эти сутки решают очень многое для пациентов, которые находятся сегодня в наших стационарах».
Главный врач Центра крови Юлия Моор подчеркнула, что донорство в новосибирской службы крови – безвозмездное. «В основном нашими донорами движет желание помочь близкому или незнакомому человеку. Но ещё, самое главное, – престиж донорства, которое очень, популярным стало среди наших жителей. Новосибирский клинический центр крови традиционно лидер по сбору донорской крови, как по Сибирскому федеральному округу, так и в Российской Федерации. Ежегодно у нас более 25 тысяч доноров выполняют более 50 тысяч донаций. И центр крови каждый год заготавливает почти 35 тонн цельной донорской крови, из которой делается не просто огромное, а колоссальное количество компонентов. Мы выдаём только в клиники более 100 тысяч компонентов различных различные направленности ежегодно».
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