«Спасти жизнь незнакомого человека»: в Новосибирской области наградили почетных доноров

Новосибирская область участвует во всероссийской Неделе популяризации донорства крови и костного мозга. Накануне Национального дня донора, который в России отмечают 20 апреля, по всей стране медики напоминают о том, что донорство крови – доступная многим возможность спасти чью-то жизнь. 16 апреля в Новосибирском клиническом центре крови к акции присоединились заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий, его заместитель Лада Шалыгина, главный врач больницы № 34, депутат областного заксобрания Ярослав Фролов и Сергей Цукарь, министр цифрового развития Новосибирской области – кадровый донор.

Ростислав Заблоцкий рассказал, что сдает кровь впервые после многолетнего перерыва – в пункте переливания был последний раз в студенчестве: «Я решил своим примером показать, как это важно для пациентов, когда есть люди, готовые поделиться своей кровью, чтобы спасти жизнь незнакомого человека. И для врачей – знать, что таких людей достаточно, что есть запас, есть уверенность в том, что помощь будет оказана вовремя».