Уже тысяча онлайн-договоров: новосибирские родители записывают ребенка в детсад по цифровому договору

Комплектование групп в детские сады стартовало в марте. К его началу в рамках внедрения стандартов клиентоцентричности минцифра Новосибирской области запустила новый электронный сервис и обеспечила жителям региона возможность заключить договор с детским садом онлайн в приложении «Госключ». Наш регион – единственный в стране, в котором есть этот сервис.

Ранее подписание договора требовало личного посещения детского сада и оформления документов в бумажном виде. Это занимало время и создавало дополнительные неудобства для родителей. Внедрение «Госключа» сократило время оформления с нескольких дней до 15-20 минут. Всё, что нужно для подписания документа онлайн – это смартфон с доступом в интернет. Родителям необходимо установить приложение «Госключ», зарегистрироваться, выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись и в течение суток подписать договор.

«Первая тысяча онлайн-договоров успешно заключена. Пока сервис работает только в Новосибирске. Но обязательно будет тиражироваться на всю область. Цифровой договор всегда под рукой, в смартфоне. Документ хранится в приложении «Госключ» три месяца и имеет такую же юридическую значимость, что и бумажный», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Тысячный договор был оформлен с детским садом № 191. Топ-3 детских садов Новосибирска по количеству подписанных онлайн-договоров: Детский сад №447 – 73 договора, Детский сад № 369 – 71 договор, Детский сад № 262 – 65 договоров. Внедрение цифровых сервисов соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и принципам внедрения клиентоцентричности федерального проекта «Государство для людей».

Встать на очередь в детский сад также можно онлайн на портале Госуслуг. 84% от общего количества заявлений на запись в дошкольное учреждение семьи региона подают в электронном виде. Консультацию по всем услугам жизненной ситуации «Дошкольник» можно получить по номеру 110.