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Как новосибирские мужчины относятся к выходу в декретный отпуск вместо жен?

И какая доля новосибирских компаний предоставляет такую возможность?

pixabay.com

Сервис SuperJob провел исследование среди женатых трудоустроенных мужчин, которые планируют детей. Респондентам был задан вопрос о готовности выйти в декрет вместо супруги. В результате выяснилось, что пойти на такой шаг готовы 26% новосибирских мужчин.

Вместе с тем лишь 15% компаний сибирского мегаполиса предоставляют сотрудникам-мужчинам возможность брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Впрочем, в большинстве своем мужчины и сами не рассматривают для себя декретную перспективу: треть опрошенных категоричны в своем непринятии декрета вместо женщины, 23% считают, что такое в их случае маловероятно.

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