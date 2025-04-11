Как новосибирские мужчины относятся к выходу в декретный отпуск вместо жен?

Сервис SuperJob провел исследование среди женатых трудоустроенных мужчин, которые планируют детей. Респондентам был задан вопрос о готовности выйти в декрет вместо супруги. В результате выяснилось, что пойти на такой шаг готовы 26% новосибирских мужчин.

Вместе с тем лишь 15% компаний сибирского мегаполиса предоставляют сотрудникам-мужчинам возможность брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Впрочем, в большинстве своем мужчины и сами не рассматривают для себя декретную перспективу: треть опрошенных категоричны в своем непринятии декрета вместо женщины, 23% считают, что такое в их случае маловероятно.