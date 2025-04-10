В Новосибирской области усилят меры безопасности на мероприятиях в честь 80-летия Победы

Обеспечение безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов рассмотрено на заседании антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) под председательством губернатора Андрея Травникова.

В рамках заседания с основными докладами выступили заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Пономарев, заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.

Как отметили выступающие, проводятся необходимые плановые мероприятия, осуществляется оценка эффективности мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей. На важных объектах инфраструктуры региона и площадках проведения массовых мероприятий организованы инструктажи по повышению бдительности сотрудников охраны и персонала, порядку их действий в случае возникновения нештатных ситуаций. Кроме того, в регионе в надлежащий уровень готовности будут приведены силы и средства системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинские службы.