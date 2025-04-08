В ТРЦ «Сибирский Молл» прошла просветительская акция «Тотальный диктант»

Звездным ведущим «Тотального диктанта» стала директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова.
Тотальный диктант в «Сибирском Молле» стал настоящим праздником для всех, кто любит русский язык. 5 апреля здесь собралось более 70 человек, чтобы проверить свои знания.
Площадку для написания «Тотального диктанта» в торгово-развлекательном центре организовали напротив сцены в центре атриума. Стулья с откидными столиками, письменные принадлежности – все было готово заранее. Некоторые участники «запрыгнули в последний вагон» и регистрировались буквально за несколько минут до мероприятия.
«Для каждого из вас, – обратилась к участникам Ольга Беспечная, – мы приготовили подарки от «Сибирского Молла», чтобы сделать ваше участие еще более приятным и запоминающимся. Мы уверены, что это событие станет не только возможностью проверить свои знания, но и отличным поводом для общения и обмена опытом!»
По традиции перед диктантом все посмотрели «Хобости» (юмористические новости на букву «Ха»), повторили правила, которые пригодились при написании диктанта, и познакомились с информацией о нововведениях этого года: столицей Тотального Диктанта-2025 стала федеральная территория «Сириус».
коммерческий директор TS Group Ольга Беспечная
Затем Ольга Беспечная представила участникам звездного ведущего Тотального диктанта Анну Терешкову, директора Новосибирской государственной филармонии. «Я уверена, что многие из вас, если не все, знают Анну Васильевну, ее энергию, с которой она в как вице-мэр Новосибирска преображала наш город. И здесь между нашим ведущим и холдингом есть общее. ТС групп тоже меняет облик города к лучшему», – подчеркнула Ольга Беспечная.
Текст Тотального Диктанта до последнего дня держится в строжайшем секрете. Организаторы передают текст на площадки приблизительно в одно и то же время по всей стране, чтобы соблюсти «чистоту эксперимента».
Участники диктанта заслушали текст, который им предстояло написать, в исполнении его автора Марины Москвиной – финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата Международного Почетного диплома Андерсена, автора нескольких десятков книг для детей и взрослых, среди которых «Моя собака любит джаз», «Гений безответной любви», «Роман с Луной». Сочиненный специально для акции тест описывал морское путешествие в Арктику. Текст Марины Москвиной в этом году переведен на 21 национальный язык.
Анна Терешкова - звездный ведущий
«Невероятная атмосфера, сотни зрителей и волнение участников! Новосибирцы уже 20 лет подряд собираются вместе, чтобы написать Тотальный диктант. Я впервые читала текст диктанта, эмоции зашкаливают, огромное спасибо всем участникам!» – так отреагировала Анна Терешкова на свое участие в мероприятии.
Анне Терешковой вручили цветы в благодарность за отзывчивость
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию русского языка, повышение грамотности и объединяющая любителей русского языка по всему миру. В этом году акция привлекла 1 329 047 человек по всему миру.
Основная часть участников писала диктант в онлайн-формате. На очных площадках в России диктант написали 139 716 человек, за рубежом — 4 356 человек.
Фото: архивы пресс-служб
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