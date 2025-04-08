В ТРЦ «Сибирский Молл» прошла просветительская акция «Тотальный диктант»

«Для каждого из вас, – обратилась к участникам Ольга Беспечная, – мы приготовили подарки от «Сибирского Молла», чтобы сделать ваше участие еще более приятным и запоминающимся. Мы уверены, что это событие станет не только возможностью проверить свои знания, но и отличным поводом для общения и обмена опытом!»

По традиции перед диктантом все посмотрели «Хобости» (юмористические новости на букву «Ха»), повторили правила, которые пригодились при написании диктанта, и познакомились с информацией о нововведениях этого года: столицей Тотального Диктанта-2025 стала федеральная территория «Сириус».