Более 25 тысяч новосибирцев зарегистрировались для участия в акции «Диктанте Победы»

Для участия в написании «Диктанта Победы» зарегистрировались свыше 25 тысяч жителей Новосибирской области.

На данный момент для проведения Диктанта на территории нашего региона заявлено уже более 750 площадок.

Акция будет проводиться во всех российских регионах, а также на специальных площадках еще в 80 государствах мира.

Для подготовки к диктанту с 11 марта 2025 года доступен специальный раздел на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей». Там размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества, конспекты и тесты по каждой теме.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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