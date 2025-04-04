Как в Новосибирской области помогают адаптироваться людям с инвалидностью?

В нашем регионе действует система комплексной адаптации инвалидов, включающая формирование бытовых и профессиональных навыков, в целом развитие автономии.
Заместитель губернатора Константин Хальзов в рамках рабочей поездки ознакомился с организацией работы Комплексного центра социальной адаптации инвалидов.
Уникальность центра обусловлена всесторонним подходом к процессу реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью разной возрастной категории с использованием разнообразных реабилитационных технологий и методик – проводятся мероприятия по социальной адаптации, психолого-педагогической, социально-медицинской, социокультурной и профессиональной реабилитации.
В детских отделениях, рассчитанных на 47 человек, оборудованы кабинеты логопеда, дефектолога, психолога, учебные классы для школьных занятий, специальный комплекс для сенсорно-моторной интеграции. Профессиональные навыки здесь получают в мастерских. Для проведения социально-медицинской реабилитации организован физиотерапевтический кабинет с современным оборудованием, кабинет массажа, зал лечебной физкультуры и тренажёрный зал.
Взрослое отделение стационарной формы обслуживания включает в себя три направления.
Отделение социальной реабилитации рассчитано на 45 человек, с прохождением курса 5 месяцев. Здесь формируют бытовые навыки производиьтся предпрофессиональная подготовка по направлениям: «Швейное дело», «Обувное дело», «Зеленое хозяйство», «Клининг», «Мастер маникюра». По завершении реабилитации специалисты отдела психологического сопровождения и трудоустройства простраивают дальнейший жизненный маршрут и реализуют сопровождение клиентов в течение года после прохождения реабилитации для более успешной интеграции в общество.
Модуль «Тренировочная квартира» рассчитан на 8 человек, программа реабилитации составляет три месяца. Основная ее цель – формирование бытовых навыков, повышение автономии и последующее трудоустройство. Модуль «Социальная гостиница» рассчитан на 9 человек, период проживания составляет 1 год с возможностью пролонгации и возможностью бесплатного проживания в течение двух недель. В социальной гостинице проживают граждане с инвалидностью из Новосибирской области, которые учатся или работают в городе. Также в центре работает отделение дневного пребывания на 70 человек от 18-60 лет.
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