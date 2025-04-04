Как в Новосибирской области помогают адаптироваться людям с инвалидностью?

Модуль «Тренировочная квартира» рассчитан на 8 человек, программа реабилитации составляет три месяца. Основная ее цель – формирование бытовых навыков, повышение автономии и последующее трудоустройство. Модуль «Социальная гостиница» рассчитан на 9 человек, период проживания составляет 1 год с возможностью пролонгации и возможностью бесплатного проживания в течение двух недель. В социальной гостинице проживают граждане с инвалидностью из Новосибирской области, которые учатся или работают в городе. Также в центре работает отделение дневного пребывания на 70 человек от 18-60 лет.