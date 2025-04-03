Что с грамотностью? Новосибирцев приглашают поучаствовать в акции «Тотальный диктант»

Акция «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Начало в Новосибирске в 15.00.

Тотальный диктант – это общественный некоммерческий проект, который реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру. Он направлен на сохранение русского языка, расширение культурного наследия народов.

Первый диктант прошёл в стенах Новосибирского государственного университета 11 марта 2004 года. Его организаторами стали студенты гуманитарного факультета. Первые годы акция проходила только в Новосибирске, постепенно к ней стали подключаться другие города России, а затем и другие страны. Автором Тотального диктанта 2025 стала писательница, финалистка премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена – Марина Москвина.

В Новосибирске в 2025 году текст «Тотального диктанта» на разных площадках прочтут лётчик-космонавт, Герой России – первый в мире космонавт во втором поколении Сергей Волков, народный артист России, художественный руководитель Транссибирского Арт-фестиваля Вадим Репин, глава регионального минобразования Мария Жафярова и другие.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на акции.

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