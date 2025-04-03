18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Что с грамотностью? Новосибирцев приглашают поучаствовать в акции «Тотальный диктант»

Впервые «Тотальный диктант» состоялся больше 20 лет назад. Первые годы акция проходила только в Новосибирске, постепенно к ней присоединялись другие российские города, а затем и другие страны.

nso.ru

Акция «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля. Начало в Новосибирске в 15.00.

Тотальный диктант – это общественный некоммерческий проект, который реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру. Он направлен на сохранение русского языка, расширение культурного наследия народов. 

Первый диктант прошёл в стенах Новосибирского государственного университета 11 марта 2004 года. Его организаторами стали студенты гуманитарного факультета. Первые годы акция проходила только в Новосибирске, постепенно к ней стали подключаться другие города России, а затем и другие страны. Автором Тотального диктанта 2025 стала писательница, финалистка премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена – Марина Москвина. 

В Новосибирске в 2025 году текст «Тотального диктанта» на разных площадках прочтут лётчик-космонавт, Герой России – первый в мире космонавт во втором поколении Сергей Волков, народный артист России, художественный руководитель Транссибирского Арт-фестиваля Вадим Репин, глава регионального минобразования Мария Жафярова и другие.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на акции.

6+ 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: