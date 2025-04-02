В поддержку животных из приютов: в Новосибирске состоится фестиваль WOOF

5 и 6 апреля в Новосибирске пройдет ежегодный фестиваль WOOF, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Более 100 собак и кошек из местных приютов и области приедут в центр «Подземка» в поисках новой семьи. Все они здоровы и социализированы – имеют прививки, паспорт, стерилизацию и полностью готовы отправиться в новый дом!



Главная задача фестиваля – найти дом как можно большему числу кошек и собак из приютов и рассказать жителям города о том, что помогать животным – просто. В 2024 году фестивалю удалось пристроить 68 собак и кошек. За прошлые годы проведения фестиваля более 1800 семей взяли питомца в свой дом!



Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов. И по традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, игрушки, амуницию, пеленки, миски, лотки и наполнители, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.



Если вы готовы забрать питомца в свою семью, то вас ждут полезные подарки от партнеров фестиваля, но с собой обязательно необходимо иметь паспорт, ведь животные отдаются строго по договору ответственного содержания.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru



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