Новаторский подход: в апреле новосибирцы могут переработать пластик на специальном велошредере

Алгоритм простой: крутишь педали, мусор перерабатывается, а затем из пластиковой стружки создаются креативные значки.
Весь апрель в библиотеке имени Маркса проводят мастер-классы по созданию уникальных значков с помощью велошредера.
Под руководством сотрудников библиотеки любой желающий может измельчить пластиковые крышечки на велошредере, а затем изготовить из пластиковой стружки брелоки или значки.
Крышечки можно принести с собой или переработать уже имеющиеся в библиотеке.
Мастер-классы проходят в апреле по понедельникам и четвергам с 17.00 до 19.00.
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