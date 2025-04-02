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Новаторский подход: в апреле новосибирцы могут переработать пластик на специальном велошредере

Алгоритм простой: крутишь педали, мусор перерабатывается, а затем из пластиковой стружки создаются креативные значки.

pxhere.com

Весь апрель в библиотеке имени Маркса проводят мастер-классы по созданию уникальных значков с помощью велошредера.

Под руководством сотрудников библиотеки любой желающий может измельчить пластиковые крышечки на велошредере, а затем изготовить из пластиковой стружки брелоки или значки.

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Крышечки можно принести с собой или переработать уже имеющиеся в библиотеке.  

Мастер-классы проходят в апреле по понедельникам и четвергам с 17.00 до 19.00.

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