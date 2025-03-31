Только доставка? Как жители России относятся к тотальному переходу на онлайн-шопинг?

Почти половина россиян (47%) не планирует полностью отказываться от очного посещения магазинов. Вместе с тем почти треть готова перейти на тотальный онлайн-шопинг со временем. Основной мотивацией перехода к онлайн-покупкам называют более низкие цены (66%) и бесплатную доставку (57%). Об этом пишет НДН.инфо, ссылаясь на исследование ВТБ, посвященное востребованности услуг доставки.

Продукты питания остаются самым востребованным товаром для доставки (67% заказов), на втором месте одежда и обувь (38%), затем следуют товары для дома и ремонта (30%). Реже заказывают книги и канцелярию (10%), мебель (15%). 25% респондентов хотя бы раз заказывали доставку лекарственных препаратов (большинство все же предпочитают покупать их очно в аптеках).

По мнению опрошенных, на переход из офлайн-шопинга в онлайн влияют широкий ассортимент (41%), улучшенный сервис (33%) и скорость доставки — до нескольких часов (25%). Среди ключевых недостатков онлайна, в свою очередь, называют невозможность осмотра товара (51%), проблемы с качеством сервиса (47%) и трудности с возвратом (42%).