Личная жизнь или успехи на работе? Новосибирцы рассказали о своих приоритетах

За последний год 20% россиян сконцентировались главным образом на работе и отметили, что баланс их ежедневной активности сместился с личной жизни в сторону карьеры. Особенно этот тренд заметен в Сибири (23%), на Урале и в Северо-Западном федеральном округе (по 20%). Об этом пишет АиФ-Новосибирск, ссылаясь на исследование, проведенное ВТБ.

18% респондентов отметили, что сейчас в приоритете для них – личная жизнь и семья. Этот тренд наиболее распространен среди жителей Северо-Кавказского (25%) и Южного (24%) федеральных округов. Более чем половина (55%) заявила, что их баланс работы и личной жизни за последний год никак не изменился.

Почти половина опрошенных (47%) считает, что улучшить баланс между работой и личной жизнью могла бы доплата за переработки. Чуть меньше респондентов (44%) высказались за гибкий график работы. Уменьшение нагрузок и переработок поможет 36% опрошенных, удаленный формат работы — 33%, а увеличение отпуска или дополнительные выходные — 31%.

«Современный ритм жизни заставляет россиян расставлять приоритеты: по итогам нашего опроса, за последний год жители большинства регионов страны стали уделять больше времени работе, немного сместив личную жизнь на второй план, — отметил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков. — Сотрудники уже давно не ограничиваются стандартным графиком и постоянно на связи в рабочих чатах и почте – времени на другие дела попросту не остается».