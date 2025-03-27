Новосибирских работников культуры наградили в региональном правительстве

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. 27 марта в правительстве региона состоялась приуроченная к этой дате торжественная церемония награждения лучших представителей сферы культуры и коллективов Новосибирской области за особые заслуги в сфере культуры и искусства по итогам работы за прошедший год.

Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он поздравил работников культуры от имени главы региона, а также вручил им благодарности министра культуры Российской Федерации, свидетельства о присвоении званий «Почётный работник культуры Новосибирской области», «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области» и «Заслуженный коллектив народного творчества».