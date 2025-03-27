Новосибирских работников культуры наградили в региональном правительстве

«Спасибо за ваши таланты и мастерство, за то, что ваша деятельность позволяет Новосибирской области с гордостью носить звание культурной столицы Сибири», – обратился к собравшимся первый замгубернатора Юрий Петухов.
Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. 27 марта в правительстве региона состоялась приуроченная к этой дате торжественная церемония награждения лучших представителей сферы культуры и коллективов Новосибирской области за особые заслуги в сфере культуры и искусства по итогам работы за прошедший год.
Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он поздравил работников культуры от имени главы региона, а также вручил им благодарности министра культуры Российской Федерации, свидетельства о присвоении званий «Почётный работник культуры Новосибирской области», «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области» и «Заслуженный коллектив народного творчества».
«Сегодня мы поздравляем тех, кто вносит неоценимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия нашей страны и региона. Вы выполняете важную задачу – сберегаете и обогащаете культурное пространство. Каждый человек, работающий в сфере культуры, вносит свой вклад в развитие региона, в формирование его облика и души. Сегодня мы выражаем благодарность тем, кто по-настоящему предан своему делу, кто несмотря на трудности и вызовы времени, продолжает радовать нас искусством, сохранять традиции и передавать их будущим поколениям. Благодаря вашему добросовестному труду, опыту, ответственности наш регион уверенно удерживает позиции одного из ведущих культурных центров России. Спасибо за ваши таланты и мастерство, за то, что ваша деятельность позволяет Новосибирской области с гордостью носить звание культурной столицы Сибири», – отметил Юрий Петухов.
Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина также выразила благодарность всем работникам культуры и искусства региона, подчеркнув их важную роль в воспитании поколений и сохранении культурных традиций.
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