18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Новосибирских работников культуры наградили в региональном правительстве

«Спасибо за ваши таланты и мастерство, за то, что ваша деятельность позволяет Новосибирской области с гордостью носить звание культурной столицы Сибири», – обратился к собравшимся первый замгубернатора Юрий Петухов.

nso.ru

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. 27 марта в правительстве региона состоялась приуроченная к этой дате торжественная церемония награждения лучших представителей сферы культуры и коллективов Новосибирской области за особые заслуги в сфере культуры и искусства по итогам работы за прошедший год.

Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.  Он поздравил работников культуры от имени главы региона,  а также вручил им благодарности министра культуры Российской Федерации, свидетельства о присвоении званий «Почётный работник культуры Новосибирской области», «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области» и «Заслуженный коллектив народного творчества». 

nso.ru
nso.ru
nso.ru

«Сегодня мы поздравляем тех, кто вносит неоценимый вклад в сохранение и развитие культурного наследия нашей страны и региона. Вы выполняете важную задачу – сберегаете и обогащаете культурное пространство. Каждый человек, работающий в сфере культуры, вносит свой вклад в развитие региона, в формирование его облика и души. Сегодня мы выражаем благодарность тем, кто по-настоящему предан своему делу, кто несмотря на трудности и вызовы времени, продолжает радовать нас искусством, сохранять традиции и передавать их будущим поколениям. Благодаря вашему добросовестному труду, опыту, ответственности наш регион уверенно удерживает позиции одного из ведущих культурных центров России. Спасибо за ваши таланты и мастерство, за то, что ваша деятельность позволяет Новосибирской области с гордостью носить звание культурной столицы Сибири», – отметил Юрий Петухов.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина также выразила благодарность всем работникам культуры и искусства региона, подчеркнув их важную роль в воспитании поколений и сохранении культурных традиций.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: