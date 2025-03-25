ТРЦ «Сибирский Молл» впервые станет площадкой всемирной акции Тотальный диктант

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию русского языка, повышение грамотности и объединяющая любителей русского языка по всему миру.

5 апреля в 15:00 в атриуме торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» будет организовано 100 мест для участников Тотального диктанта.

Регистрация участников откроется 31 марта на сайте Диктанта. В этом году автор текста Тотального диктанта – москвичка Марина Москвина – финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена, автор нескольких десятков книг для детей и взрослых, среди которых «Моя собака любит джаз», «Гений безответной любви», «Роман с Луной».

«Звездный диктатор» Тотального диктанта в «Сибирском Молле» – Анна Васильевна Терешкова, генеральный директор Новосибирской государственной филармонии.

Приглашаем 5 апреля в 15:00 принять участие во всемирной образовательной акции Тотальный диктант!

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