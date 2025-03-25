Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило устраивает Декаду пожилого человека

С 31 марта по 14 апреля 2025 года в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило будет проходить декада пожилого человека. Информация об этом появилась в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

В рамках декады для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет при предъявлении документа (паспорта, пенсионного удостоверения или «социальной карты») — вход бесплатный. Также в этот период при предъявлении документа бесплатный вход для всех групп инвалидов Российской Федерации.

С 2008 года зоологический парк проводит такие акции дважды в год. «Весенняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению», — рассказали в зоопарке.